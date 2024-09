DiMartedì, Elon Musk in galera? "Quanti anni di carcere rischierebbe in Italia"

Roberto Tortora 25 settembre 2024 a

Alfiere della campagna elettorale americana di Donald Trump, ora grande estimatore anche di Giorgia Meloni, cui ha riservato parole d’elogio nel consegnarle il Global Citizen Award a New York. Elon Musk, imprenditore tecnologico all’avanguardia, è una figura sempre più centrale dell’agenda setting di geopolitica ed è un personaggio molto controverso. Tanto geniale, quanto estremo anche nella sua vita privata. Con comportamenti che, in qualche caso, sfiorano l’illegalità.

Della sua figura di discute a DiMartedì, il talk di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris. Quest’ultimo mostra il “curriculum” di Musk o meglio i punti di estremismo che lo caratterizzano. Si comincia da X, la sua piattaforma, sulla quale ha definito verità un post che accusa gli ebrei di odiare i bianchi. Per il Wall Street Journal, invece, è un tossicodipendente che fa uso regolare di “lsd, cocaina, ketamina, ecstasy e funghi psichedelici”.

Ha fumato marijuana durante una diretta televisiva, nel corso di un'intervista con il commentatore e comico americano Joe Rogan. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto 11 figli da 3 donne diverse, 2 con maternità surrogata. Di questi figli, odia quello transgender: “Mio figlio è morto”. Dice di lui la sua ex-compagna: “Io e Musk siamo molto fluidi, provo disgusto per la parola madre”.

