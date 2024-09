Verissimo, Paola Caruso: "Non c'è alcuna possibilità che mio figlio torni come prima”

28 settembre 2024 a

a

a

"Sono devastata". Paola Caruso è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. E ciò che ha raccontata negli studi televisivi di Mediaset ha colto alla sprovvista tutti i telespettatori. Non c'è nessuno sviluppo positivo riguardo alle condizioni di salute del suo bambino Michele. Per colpa di un errore medico, al piccolo era stato somministrato un farmaco molto potente che gli ha colpito permanentemente il nervo di una gamba. Una storia tragica, che la showgirl ha voluto raccontare.

"Abbiamo visto tantissimi medici - ha raccontato Paola Caruso a Silvia Toffanin - e tutti mi hanno detto la stessa cosa: il danno è permanente, non si può fare niente, Michele non può recuperare la gambina che rimarrà piccola, le dita non si muoveranno più e - ha poi aggiunto - nemmeno il nervo. Io sono devastata".

"Non mi vedrete mai più": Amanda Lear-choc nello studio di Verissimo

Nonostante il periodo nero, la showgirl è riuscita comunque a trovare l'amore. "Questa persona è entrato nella nostra vita da due anni, il mio compagno, Gianmarco, mi aiuta tantissimo, ci sta sempre vicino - ha spiegato Paola Caruso -. Nell'ultimo anno, io mi sono trovata in situazioni critiche sotto tutti i punti di vista e per fortuna c'è stato lui e anche per Michele, che aveva bisogno di una figura maschile".