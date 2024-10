Chi l'ha visto?, clamoroso colpo: dove hanno ritrovato la 16enne Anastasia Ronchi

19 ottobre 2024 a

Anastasia Ronchi, la 16enne scomparsa da Viareggio all'inizio di settembre, è stata ritrovata in Francia dalla troupe di Chi l'ha visto?. La ragazza era stata rintracciata grazie a una segnalazione a Parigi. Stando a quanto sembra, la giovane era in compagnia di un 42enne senza fissa dimora di nome Paul.

La ragazza era scomparsa da oltre un mese. E la famiglia si è preoccupata fin da subito. Il padre aveva lanciato diversi appelli per il suo ritrovamento, dato che era preoccupato anche per le sue condizioni di salute visto che Anastasia deve assumere farmaci ogni giorno. Gli inviati di Chi l'ha visto?, Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti, si sono recati a Parifi e sono riusciti a individuare la giovane. Anastasia è stata ritrovata con Paul, col quale aveva instaurato una relazione.

L'uomo, descritto dal padre come un pregiudicato e senza fissa dimora, aveva promesso di portare Anastasia a Parigi. La coppia è stata trovata davanti a un supermercato, dove chiedevano l'elemosina, come segnalato dai telespettatori. Giancarlo, padre della 16enne, ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto e per il lavoro svolto dalla trasmissione. Ora, dopo essere stata rintracciata, potrà presto fare ritorno a casa, mettendo fine all'angoscia della sua famiglia.