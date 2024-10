Moni Ovadia, scontro con Maurizio Gasparri: "Spazzatura, bestemmie"

26 ottobre 2024 a

a

a

Volano stracci a Coffee Break. Nella puntata in onda su La7, a non mandarsele a dire sono Moni Ovadia e Maurizio Gasparri. Tutto ha inizio da un servizio sul recente vertice dei paesi Brics a Kazan, in Russia. "Io - esordisce lo scrittore - penso che i Brics siano l’unica grande e vera novità di questa epoca. Vogliono giustamente una riforma dell’Onu. La catastrofe mediorientale che sta sterminando il popolo palestinese è proprio il risultato di un Onu afflitto dal veto degli Usa, che, in maniera ripugnante sbilanciati su Israele e sulla sua politica colonialista, hanno impedito un accordo qualsivoglia".

E ancora: "Per me l’atlantismo è un ferro vecchio che va veramente gettato nella spazzatura della storia. Poi non dico che i Brics saranno il miracolo, però smuoveranno un po’ questa palude internazionale di cui non se ne può più". Di diverso parere Maurizio Gasparri. Il capogruppo di Forza Italia al Senato ricorda che "con tutti i suoi difetti l’Occidente garantisce democrazia".

Di più, "noi siamo i garanti della democrazia, quindi io non mi sento inferiore a nessuno. E a pochi giorni dell’anniversario del 7 ottobre, voglio ricordare il tentativo di sterminio che è stato fatto contro Israele che non vuole essere sterminato una seconda volta. Per il popolo ebraico, a cui sono solidale, non voglio un nuovo Olocausto". Ma Ovadia insiste: "Gasparri, io sono ebreo. Non dica queste cose, queste sono bestemmie". "È la verità", insiste Gasparri mentre il conduttore Andrea Pancani è costretto a ricorrere al "gong".