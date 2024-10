Francesco Storace gela la Piccolotti a Di Martedì: "Ecco perché perdete le elezioni"

30 ottobre 2024 a

Botta e risposta tra Elisabetta Piccolotti e Francesco Storace. La deputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata ospite a DiMartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris. Tra i tanti temi toccati, anche il risultato delle elezioni regionali in Liguria. Dopo Giovanni Toti, il centrodestra mantiene il governo del territorio grazie alla vittoria di Marco Bucci su Andrea Orlando. E il centrosinistra si è dovuto rassegnare all'ennesimo fallimento dovuto principalmente a un deficit di alleanza tra i vari partiti che compongono l'opposizione. In primis, il Partito democratico di Elly Schlein e il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte.

Ma dall'ex campo largo sembra che non se ne siano accordi. Il racconto dell'elezione - e della sconfitta - viene distorto dai vari esponenti di sinistra. Come? Raccontando che la destra ha perso voti e che il centrosinistra li ha guadagnati. "Noi abbiamo perso quindi abbiamo un problema - ha spiegato Piccolotti -. Va però detto che Alleanza Verdi e Sinistra ha fatto una campagna sui temi: il lavoro, il salario minimo, la transizione ecologica, l'energia. Soprattutto la sanità, che è un grande tema che angoscia milioni di persone. Quello che facciamo fatica a fare è far prevalere questo progetto di governo del Paese anche nei territori sui litigi, sulle differenze, sugli slogan politici. A tutto questo bisogna mettere la parola fine. Bisogna trovare un assetto - ha proseguito - che ci consenta di lavorare insieme per risolvere i problemi delle persone".

Dopo il ragionamento, la PIccolotti si è rivolta al giornalista di Libero per ricordargli come dovrebbe essere analizzato il voto in LIguria. "Poi voglio dire una cosa a Storace - ha precisato la deputata di Avs -. Non c'è alcun dubbio che voi abbiate vinto. Ma dobbiamo guardare anche i numeri assoluti che parlano anche di una perdita di voti, circa 90mila voti della destra. E invece di un recupero del centrosinistra di 17mila voti rispetto alle scorse regionali". Ma a quel punto Storace l'ha incalzata: "Ecco perché perdete".