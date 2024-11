Piazzapulita, sondaggio Mannheimer: ecco perché il campo largo ha perso in Liguria

02 novembre 2024 a

a

a

La sinistra ha perso anche in Liguria. Nonostante la spallata delle toghe, che ha tolto dai giochi l'ex governatore Giovanni Toti. In tanti si sono esposti per attaccare la scelta di Elly Schlein di lasciare fuori dal campo largo Matteo Renzi e Italia Viva, assecondando il veto perpetuo del Movimento Cinque Stelle e, soprattutto, di Giuseppe Conte. Il risultato? Il Pd ha conquistato un buon consenso elettorale, i grillini sono spariti dai radar e Marco Bucci ha vinto. Ennesima debacle, ennesime riflessioni sui motivi della disfatta.

A Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli, si è parlato a lungo della crisi del centrosinistra e del risultato elettorale in Liguria. Il sondaggista Renato Mannheimer ha presentato agli ospiti in studio una rilevazione suggestiva. Il direttore di Eumetra ha chiesto agli elettori dei partiti che compongono l'ex campo largo alcuni quesiti. "Perché il campo largo ha perso in Liguria?". E la risposta ha solo confermato ciò che già si sapeva da tempo. " La crisi interna del M5s ha sottratto voti (34,6%), il dissidio tra Conte e Renzi ha danneggiato la sinistra (34,2%), Orlando - il candidato del centrosinistra - era troppo debole (11,3%), Non so (19,9%)", ha illustrato Mannheimer.

"Un'indagine parlamentare" dopo il ko in Liguria. Provenzano, ultima follia Pd: cortocircuito totale

Altro quesito: "Cosa deve fare ora la segretaria del Pd Elly Schlein a livello nazionale?". Esito: "Tentare di ricucire per stare comunque tutti assieme nella stessa alleanza (43,3%), Rompere con Matteo Renzi (38,3%), Rompere con Conte e il M5s (10,9%), Non so (7,5%)".

Piazzapulita: i quesiti di Renato Mannheimer