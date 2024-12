Affari Tuoi, il pacchista Osvaldo fa calare il gelo: "Niente speck", come liquida De Martino a casa sua

03 dicembre 2024 a

a

a

Signore e signori, inizia una nuova puntata di Affari Tuoi. Siamo ovviamente su Rai 1, nel regno di Stefano De Martino, al gioco dei pacchi, della sorte e del fantomatico Dottore, al game-show che sera dopo sera frantuma record di ascolti, "ipnotizzando" milioni di italiani.

E nella puntata di oggi, martedì 3 dicembre, la sorte ha chiamato in causa Serena da Cesena, in rappresentanza ovviamente dell'Emilia Romagna. A lei tocca sfidarsi con tiri, offerte e pacchi da aprire. De Martino la presenta e, amatissima, viene accolta dal boato del pubblico. Serena spiega di essere "mamma a tempo pieno" della piccola Ginevra. A quel punto, ecco che partono le note di Romagna mia. Quindi entra in scena anche Alessandro, il suo compagno, al fianco di Serena nell'avventura ad Affari Tuoi.

Dunque, il gioco inizia. Tiri, scelte e pacchi da aprire. E tra i primissimi pacchi chiamati da Serena, ecco quello del Trentino Alto Adige. Ed è qui che si consuma un siparietto che ha fatto esplodere i social, il popolo che su X commenta la puntata in presa reale. Il pacchista trentino è Osvaldo, il pacco è il numero 3. De Martino si avvicina ed ecco che afferma: "Mi hanno detto anche che ha portato dei salumi, del prosciutto, del salame, dello speck. E vi voglio anche dire che su da me non è arrivato niente...", conclude il conduttore. Grasse risate in studio: già, Osvaldo avrebbe pensato a tutti, tranne che al padrone di casa...