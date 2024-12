Belve, il video che inchioda Teo Mammucari: ecco a chi è rivolto quel "vaffa"

18 dicembre 2024 a

Prima lo sfogo, poi la smentita e infine la prova schiacciante che lo inchioda. Teo Mammucari è finito - di nuovo - al centro della bufera mediatica. Il conduttore aveva fatto parlare di sé dopo la sua ospitata a Belve, il talk show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Nel corso dell'intervista, Mammucari aveva deciso di abbandonare lo studio perché infastidito da alcune domande della padrona di casa. Ma, proprio mentre stava uscendo, si è lasciato andare a un duro sfogo. Lo showman ha infatti mandato a quel paese la Fagnani, come si può sentire benissimo in quel frammento della trasmissione.

Ma non finisce qui. Mammucari, intercettato da Striscia la Notizia, aveva negato con forza di aver rivolta quei "vaffa" alla Fagnani. In realtà - secondo la sua versione - stava parlando con suo fratello, che si trovava nel backstage di Belve. Per tanto, Mammucari aveva lanciato un appello pubblico alla Fagnani nel quale chiedeva alla belva di dire ai suoi spettatori tutta la verità su quel brutto sfogo.

"Cosa mi ha stupito dopo il comportamento inaccettabile in studio": Fagnani inchioda (ancora) Mammucari

Stando a un filmato che è diventato virale sui social, sembra proprio che Teo Mammucari non sia stato del tutto sincero. In effetti, sembra proprio che l'attacco dello showman non sia stato montato ad arte, come invece ritiene lui. Quel "vaffa" era proprio rivolto a Francesca Fagnani.