L'Eredità, "alla faccia di chi fa 50 ghigliottine": Tiziana vince 160mila euro? Si scatenano tutti

La cantante lirica Laura, veterana dei Trielli e campionessa con un portafoglio di 87.500 euro, e due debuttanti, Tiziana e Giovanni: loro i concorrenti che, nella puntata de L'Eredità in onda questa sera su Rai 1 e condotta da Marco Liorni, si sono giocati l'accesso alla sfida dei Cento Secondi. A spuntarla Laura e Tiziana, che per la prima volta si sono sfidate per la Ghigliottina, del valore di 160.000 euro. Ad aggiudicarsela, alla fine, è stata Tiziana. La prima Ghigliottina per lei. Le parole in gioco erano fiume, tratto, Riccardo Fogli, puntate e leggero. Il montepremi, mai dimezzato, è rimasto di 160.000 euro.

Dopo il minuto di ragionamento previsto dal regolamento, la campionessa ha tentato il tutto per tutto scrivendo la parola ROMANZO sul cartoncino a sua disposizione. E ci ha preso. La risposta corretta era proprio quella. La vittoria è stata commentata in modo positivo sui social. Un utente, per esempio, su X ha scritto: "Bravissima Tiziana. Umile e simpatica. Alla faccia di quelli che fanno 50 ghigliottine, non ne azzeccano una e si credono Dio sceso in terra #leredita". Un altro invece ha commentato facendo dell'ironia: "#leredità secondo me ora la signora andrà a vedere tutti i concerti dei Pooh e di Riccardo Fogli". E ancora: "Brava Tiziana! Ha fatto centro. Contentissimo per lei".

