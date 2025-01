Che Magnifica Impresa, la nuova puntata: protagoniste le donne imprenditrici, intervista a Emma Marcegaglia

14 gennaio 2025 a

a

a

Come ogni martedì, torna Che Magnifica Impresa. Protagoniste della nuova puntata condotta da Mario Sechi, e in onda il 14 gennaio alle 21.10 in prima visione su Rai Storia, le donne. Al centro di questo nuovo appuntamento ci saranno infatti tutte quelle donne inarrestabili che hanno fatto e fanno impresa. E che, nonostante le difficoltà, sono riuscite ad affermarsi con le loro iniziative. Intervista esclusiva a Emma Marcegaglia, imprenditrice ed ex presidente di Confindustria.