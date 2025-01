Amadeus, rumors a Nove: "Ecco cosa sta per fare", cerca un nuovo flop?

29 gennaio 2025 a

Amadeus pronto a lanciare un nuovo programma sul Nove? Stando a un'indiscrezione di TvBlog, il conduttore, ex volto Rai, starebbe pensando a un nuovo prime time da proporre dopo le esperienze di Chissà chi è e de La Corrida. Anche se in tutti e due questi ultimi casi, i numeri non sembrano essere stati tanto positivi per il conduttore, sicuramente molto lontani da quelli che riusciva a conquistare con i suoi programmi in Rai, a partire da Affari Tuoi e dalle sue cinque edizioni di Sanremo. In ogni caso, secondo il portale specializzato in tv, la nuova trasmissione cui starebbe pensando Amadeus sarebbe "un programma musicale".

Tutto, comunque, sarebbe ancora in corso di lavorazione. Nulla di certo o di definito. Amadeus starebbe mettendo in ordine le idee con il suo staff di autori: “Sarà un programma musicale i cui contorni sono in fase di studio…”, si legge su TvBlog. Secondo il portale, inoltre, la messa in onda potrebbe avvenire in primavera. Intanto, il conduttore è impegnato il giovedì sera con lo speciale del game show Chissà chi è, che fino allo scorso dicembre è andato in onda in access prime time con scarsa fortuna. Stando agli ultimi dati, però, nemmeno la messa in onda in prima serata avrebbe convinto gli spettatori a casa. La trasmissione non è riuscita a farsi largo nella difficile serata del giovedì fermandosi a non oltre il 2.5% di share, con una media di poco più di 400 mila telespettatori. Gli ascolti sarebbero stati ben al di sotto delle aspettative, visti anche i numerosi ospiti in studio in ogni puntata. L’ultima, andata in onda lo scorso 23 gennaio, è addirittura crollata a 350 mila telespettatori con il 2% di share.