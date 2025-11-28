Dritto e Rovescio, il maranza: "Io giro col coltello", si ferma lo studio

Libero logo
venerdì 28 novembre 2025
Ancora una volta maranza protagonisti in negativo. A Dritto e Rovescio c'è chi rivendica un'abitudine piuttosto discutibile: girare per le strade delle città armati con il coltello. E protagonista di un diverbio pesante nello studio di Paolo Del Debbio è proprio un ragazzo che con orgoglio parla delle sua attitudini con l'arma bianca: "Io giro col coltello per difesa perché ho avuto un abuso ultimamente, ho 50 punti in faccia e mi hanno tagliato la faccia. E mi spiace moltissimo ma la soluzione non è girare col coltello in tasca. Ma io ora, io da poco ora giro col coltello. 10 anni fa, io ho 26 anni, 10 anni fa quando avevo 16 anni non c'era sta moda dei coltelli, delle robe. Ma non è che è una moda. Ora è una moda, i ragazzini di 15 anni non capiscono niente. E si ascoltano le canzoni, si sentono criminali col coltello. I 15 anni, i 16 anni, i 17 anni, sono età tutte così. I ragazzi vivevano in età più grandi, in un'altra dimensione.Lo usano per difesa perché è così. Ma non ci si difende così. Ma ci difendo dalle persone come me, da quelli da criminali come me, da quelli che reagiscono".

A questo punto Simone Leoni, leader di Forza Italia Giovani, anche lui in studio, risponde per le rime: "Ho capito, allora iniziamo a non portarci col coltello in tasca. Non mi difendo da te io, o dalle persone così. Però voi aggredite anche i non criminali". Maranza colpito e affondato. 

