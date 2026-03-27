Dritto e rovescio, la Kafira zittisce l'islamica: "Basta, siete cinture nere di menzogne"

Le donne nell’Islam sono libere o sottomesse? I matrimoni combinati sono ben accetti o l’ennesimo ingabbiamento? Sono solo alcune delle domande che ci si è posti nell’ultima puntata di Dritto e Rovescio, il talk di approfondimento politico e sociale di Rete4, condotto da Paolo Del Debbio. In studio ci sono l’imprenditrice musulmana Aftetan Abdel Ghani e la scrittrice Paola Kafira.

La prima è più accondiscendente e spiega: “I matrimoni combinati sono condannati anche nel Corano, nel senso che i parenti non possono proporre…”. La Kafira subito la provoca: “In quale versetto?”. La Abdel Ghani non cade: “No, no, no, da noi assolutamente c'è scritto che bisogna sposarsi per amore, il problema è l'onore, ok? L'uomo deve avere una donna…”.

L’imprenditrice viene stoppata di nuovo dalla scrittrice, che vuole il verso del Corano: “Ce lo deve dire, sennò sta prendendo in giro gli italiani, ci siamo stufati! Lei mi porta il versetto del Corano”. Di nuovo la Abdel Ghani: “Sai che lo porto, non ho problemi, io sto parlando di un altro problema, del perché la sposo senza amore, questo è il vero problema”. La scrittrice, però, preme sempre sullo stesso tasto: “Mi dia il versetto del Corano, altrimenti si conferma come una persona che prende in giro gli italiani. Siete cinture nere e menzogna”.

Sempre più battagliera, poi, la Kafira litiga con l’Imam della moschea di Roma, Sami Salem, e smaschera un’altra ragazza, Jasmine, che sostiene la libertà delle donne musulmane. A Salem dice: “Non potete prendere in giro le persone, una volta il Corano va interpretato, una volta si sbagliano loro, una volta ci sbagliamo noi, si sbagliano sempre tutti tranne i musulmani violenti. Nel Corano viene sancita la violenza domestica che il marito può fare contro la propria moglie”.

A Jasmine, invece, contesta: “Se lei andasse, ad esempio, adesso a Piazza Tahrir, al Cairo, in Egitto, con quei tacchi, quei jeans, a dire che lei ha lo stesso valore di un uomo, che cosa le succederebbe?”. Jasmine nega: “Nulla. Non mi succederebbe proprio niente. Ma io voglio capire, voi la vedete la televisione o no? È girato il mondo fino ad ora o no? Da noi in Egitto abbiamo attrici, io vado in Egitto che normalmente c'è gente, anzi, io porto il velo, ma ci sono altre ragazze che non lo portano, ok? Siamo sicure, non abbiamo problemi di niente. E viviamo la stessa vita vostra all'occidentale, solo che noi siamo dell'Islam... certe cose accadono anche qua in Italia, agli italiani. I femminicidi non succedono anche qua? Se volete, in estate andiamo tutti in Egitto, vi faccio fare un giro e vediamo poi le cose come sono, poi veniamo a parlare”.