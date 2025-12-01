Dritto e Rovescio, Bignami travolge Majorino: "Non lo accetto!"

«Più di oggi, più di ieri, odio gli sbirri nei quartieri: è questo il mio motto!», spiega con un certo orgoglio Bally. Un padre racconta che suo figlio è stato pugnalato a Ravenna da un tunisino clandestino, «e in quanto clandestino non sarebbe dovuto essere qua». In studio un ragazzo rifiuta di condannare quel gesto, ammettendo di girare regolarmente con un coltello in tasca, «ma solo per difendermi».

A Dritto e rovescio su Rete 4 emerge ancora una volta un desolante quadro di criminalità e degrado quotidiano. Ed è contro questo degrado che si scaglia Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.



Si sta parlando della 18enne brutalmente aggredita a Roma da un branco di uomini, tra cui tre nordafricani. «Questa gente che nessuno ha invitato qua deve tornare a casa propria, se non è stata messa in regola attacca Bignami -. Noi non possiamo continuare ad avvallare la presenza di persone che poi ripagano l’ospitalità di cui parlava la signora (collegata da Roma, ndr), stuprando le nostre ragazze, borseggiando chi va in giro o impedendo, a chi poi diventi il vero carcerato come quella signora, di uscire e girare per casa propria. Quando quel signore dice che servirebbero delle leggi, io dico che le leggi ci sono e le nostre forze dell’ordine che sono lì hanno dimostrato di poter intervenire e di saper intervenire. Anche se per anni c’è stata una cultura dell’allergia alla divisa che ha sanzionato questi interventi. Il problema, mi dispiace dirlo, è una certa magistratura ideologizzata che ha deciso di far parte del problema e non della soluzione. Se uno legge quelli che oggi sono stati liberati dai CPR, vede che uno che proveniva dal CPR di Caltanissetta portava con sé violenza domestica, lesioni personali, evasione».

«Se noi prendiamo i dati - replica Pierfrancesco Majorino del Pd -, i cittadini d'origine straniera che sono regolarmente presenti nel nostro Paese, vediamo che delinquono addirittura meno degli italiani o comunque secondo numeri comparabili con la presenza degli italiani". Bene, ma forse il vero messaggio da fare passare è quello di Simone Leoni di Forza Italia: "Nella vita c'è il libero arbitrio: se uno decide di fare il delinquente lo fa consapevolmente e ne deve subire tutte le conseguenze».