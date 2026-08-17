Report e compensi d'oro: "Ai giornalisti stipendi da capogiro". E FdI presenta un'interrogazione

Tante, troppe, le ombre su Report. Dopo l'arresto di Valter Lavitola, accusato di essere uno dei mandanti dell'attentato contro l'amico Sigfrido Ranucci, ora esplode il caso-compensi. "I dati emersi oggi dall'accurata inchiesta pubblicata da Il Tempo svelano una realtà sconcertante sui costi reali della trasmissione 'Report'". A dichiararlo, attraverso una nota, il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Filini, capogruppo del partito in commissione di Vigilanza Rai. "Altro che produzione interna a 'costi ridotti': ci troviamo di fronte - afferma - a un vero e proprio salasso per le casse del servizio pubblico e, di conseguenza, per le tasche dei cittadini italiani. I numeri, infatti, parlano chiaro: in tre anni i costi per i soli compensi di autori e giornalisti della trasmissione di Sigfrido Ranucci sono lievitati in modo vertiginoso, passando dai 2,2 milioni della stagione 2022-2023 agli oltre 2,9 milioni previsti per il 2024-2025".

Clesio Tavares, parla l'uomo di Lavitola: "A breve torno in Italia, dirò ai giudici tutta la verità" «Sono in Zimbabwe, non in Camerun». Tchoukoua Ckuidieu (è questo il suo vero cognome, quello che ha s...

E i sospetti riguardano anche gli stipendi della redazione: "Una crescita esponenziale - dice ancora Filini - che si traduce in stipendi letteralmente faraonici per i collaboratori di punta, con picchi che superano i 300.000 euro all'anno per il giornalista Giorgio Mottola (oltre 27.500 euro a inchiesta) e i 228.000 euro per Giulia Innocenzi. In pratica, il giornalista Mottola guadagna più del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e più del doppio del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni".

Il sospetto sui segnali in codice nell'ultima telefonata Ranucci-Lavitola L’inchiesta sull’attentato contro Sigfrido Ranucci continua a concentrarsi sul rapporto tra il conduttore di...