Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

L'Eredità, "doppio passaggio": caos sui titoli di coda

giovedì 11 dicembre 2025
L'Eredità, "doppio passaggio": caos sui titoli di coda

1' di lettura

A L'Eredità esplode la polemica su Claudio Villa e il "doppio passaggio" legato al suo nome tra le chiavi della Ghigliottina, il gioco finale del quiz show della fascia preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Lodovica supera Samuel ai 100 Secondi, sorta di "semifinale" del gioco, e arriva così a giocarsi il montepremi di 180mila euro. Dopo la scelta delle cinque parole indizio, con un solo errore alle spalle, la campionessa ha buone possibilità di aggiudicarsi i 90mila euro rimasti. "Roma", "Villa", "Mandare", "No!" e "Viva" sono infatti sufficienti per permetterle di dare una risposta convincente, "Re". Le combinazioni sembrano sensate, su X tanti telespettatori che come da tradizione seguono e commentano le puntate in tempo reale concordano.  Ma Liorni gela tutti: la risposta corretta non è "Re" ma "Mamma".

A molti si accende la lampadina, con parecchi rimandi al mondo del cinema e della musica. Ma c'è chi alza la mano virtualmente e protesta sui social: "Mamma e Villa è un doppio passaggio, non mi ha convinto", "Viva ci stava benissimo nella famosa espressione 'È morto il re, viva il re!' quando si annuncia al successore la morte del reggente". 

ti potrebbero interessare

Sandokan, il trionfo di Can Yaman

Sandokan, il trionfo di Can Yaman

Klaus Davi
Quarta Repubblica, Ginevra Bompiani si smaschera da sola: "Quella è casa mia"

Quarta Repubblica, Ginevra Bompiani si smaschera da sola: "Quella è casa mia"

Affari tuoi, Elena insultata sui titoli di coda: "Proprio sc***i"

Affari tuoi, Elena insultata sui titoli di coda: "Proprio sc***i"

L'Eredità, "non mi ha convinto": si scatena un sospetto

L'Eredità, "non mi ha convinto": si scatena un sospetto

Redazione