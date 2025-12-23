L'Eredità, l'assurda domanda sui "panni verdi": si scatena l'inferno

Sempre qui, anche il 23 dicembre, sempre nello studio che è il regno di Marco Liorni, quello de L'Eredità, il gioco delle parole e della ghigliottina, il format campione di ascolti in onda ogni sera su Rai 1. E ogni sera lo share messo a segno è di quelli che non si scordano.

Ma partiamo dalla vigilia, da quanto accaduto nell'ultima puntata che si è conclusa. Il 22 dicembre a confermarsi campione è stato Marco di Cumiana, provincia di Torino. L'ingegnere, al suo secondo tentativo, ha anche azzeccato la parola finale, quella della Ghigliottina, portandosi a casa un bottino di tutto rispetto, paria a 50mila euro in gettoni d'oro.

Dunque, arriviamo alla puntata di martedì 23 dicembre. Atmosfera spumeggiante, ovviamente natalizia, con un Liorni in grande forma e in grande spolvero. Ed è una domanda proposta in uno degli ultimi giochi a Claudia, una delle concorrenti della serata, a scatenare un vero e proprio delirio tra chi segue la trasmissione sui social, su X in particolare.

Dunque, la domanda, che recitava: "Per il codice colore universale per la pulizia degli ambienti, dove andrebbero usati i panni di colore verde?". Domanda peculiare e quattro possibili risposte: scrivania dell'ufficio, lavandino del bagno, piano della cucina, mobile della tv. Quella corretta, per inciso era "piano della cucina".