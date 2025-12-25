L'Eredità, "come ca*** ti viene?": Marco insultato sui titoli di coda

Libero logo
giovedì 25 dicembre 2025
1' di lettura

La sera della Vigilia di Natale porta in dote un'amarezza a L’Eredità. Nel gioco condotto da Marco Liorni su Rai 1, però, nessuna sorpresa alla Ghigliottina, dove è tornato Marco, determinato a ripetere l’impresa di qualche puntata prima, quando aveva conquistato un bottino da 50 mila euro. L’ingegnere originario del Piemonte ha iniziato la sua sfida superando Stefano e Barbara al Triello, per poi ritrovarsi faccia a faccia con Stefano nella prova decisiva dei 100 Secondi.

Con 140 mila euro potenzialmente in palio, Marco ha affrontato l’atto finale del quiz con grande attenzione. Durante la trasmissione ha anche aperto una parentesi sulla sua vita personale: è sposato con Elisa, la sua compagna fin dai tempi del liceo, e insieme hanno due figlie.

Una volta arrivato alla Ghigliottina, il montepremi si è progressivamente assottigliato fino a fermarsi a 35 mila euro. Le cinque parole indizio erano “Euro”, “Pedali”, “Comprare”, “Posto” e “Quadretti”. Marco ha scelto come soluzione “Tandem”, un collegamento che poteva sembrare logico ma che non ha convinto il gioco. La parola corretta, infatti, era “Blocco”. Eppure, su X, in molti come sempra accade hanno attaccato la concorrente per la risposta. "Ma come ca*** ti è venuto in mente tandem?", tuonava un utente per certo non pervaso da spirito natalizio. Amen.

