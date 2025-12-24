Libero logo
mercoledì 24 dicembre 2025
L'Eredità, Stefano tradito dall'amico: un finale atroce

L’Eredità non si ferma neppure il 23 dicembre, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti del preserale. Siamo su Rai 1, nel regno di Marco Liorni, il gioco delle parole, dei loro legami e, soprattutto, della Ghigliottina. Dopo la brillante vittoria di Marco, ingegnere piemontese capace di risolvere il gioco finale portandosi a casa 50mila euro, l'ultima puntata ha messo alla prova i concorrenti con una serie di sfide particolarmente impegnative. Lo stesso Marco ha rischiato di uscire di scena, ma grazie alla sua preparazione è riuscito a restare in gara e a raggiungere il Triello insieme a Stefano e Claudia. A spuntarla, però, questa volta è stato Stefano, che ha conquistato l’accesso alla fase finale.

Arrivato alla Ghigliottina, Stefano ha condiviso un dettaglio personale con il pubblico: il giorno seguente avrebbe compiuto gli anni, essendo nato il 24 dicembre. Un’occasione speciale che avrebbe potuto trasformarsi in un regalo anticipato. Il montepremi iniziale, pari a 150mila euro, si è però ridotto nel corso della partita fino a fermarsi a 37.500 euro.

Di fronte alle cinque parole chiave — “Solo”, “Telefono”, “Visita”, “Disponibile” e “Conferma” — il concorrente ha provato a trovare il filo conduttore scegliendo la parola “Amico”. La soluzione corretta, però, era “Prenotazione”, che gli ha fatto sfumare la possibilità di portare a casa il premio. Nonostante la delusione, Stefano ha concluso la sua esperienza con eleganza e sportività, salutando il pubblico alla vigilia del suo compleanno.

