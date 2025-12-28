Domenica In, Mara Venier sbotta con Teo Mammucari: "Ma che stai a dì?"

Momenti di (simpatico) imbarazzo tra Mara Venier e Teo Mammucari nell'ultimo appuntamento dell'anno con Domenica In, su Rai 1. Si parte con l'oroscopo di Paolo Fox, che legge stelle per il 2026 ai vip presenti in studio. Zia Mara chiede allora a Mammucari cosa si aspetta per i prossimi 12 mesi e la risposta del "disturbatore" Teo sembra quasi una provocazione: "Mi piacerebbe vivere la serenità che stiamo vivendo in questi giorni a Domenica In". "Perché questi giorni?", domanda un po' stupita la Venier alla sua spalla. "Perché ci stiamo divertendo", replica il comico romano.

Domenica in, l'oroscopo di Fox e il gelo: "Fallo entro luglio" Fine anno, tempo di bilanci ma soprattutto di oroscopo per i prossimi 12 mesi. Ospite di Domenica In per l'ultima pu...

La padrona di casa però insiste, quasi stizzita: "Ma è dall'inizio che ci divertiamo! Ma che stai a dì... Sembra che ci siano state tensioni, mai come quest'anno tutto tranquillo, vado d'accordo con voi che per sopportarvi mi faranno santa!". Una battuta con il sorriso sulle labbra che strappa gli applausi e le risate dei presenti.

Domenica In, Ambra Angiolini spiazza tutti: "Ho un problema" "Sono innamorata ma ho un problema": Ambra Angiolini si siede nel salotto di Domenica In su Rai 1, per l'u...