Domenica In, bacio sulla guancia e abbraccio: Mara Venier e il colpo di scena con Mammucari

Teo Mammucari torna a Domenica In: nella puntata di oggi, 29 marzo, il co-conduttore è comparso accanto alla padrona di casa, Mara Venier, dopo che due settimane fa si ipotizzava non sarebbe mai tornato. Ai telespettatori non è sfuggito pure un bacio che la Venier ha dato a Mammucari sulla guancia, chiedendo un bacio in risposta, quasi a sugellare la fine delle ostilità.
Il caso era scoppiato durante la puntata di Domenica In andata in onda due settimane fa: Mammuccari prima aveva interrotto l'intervista a Peppe Iodice per criticare il film del comico e attore, Mi batte il corazon, e poi si era intromesso nel momento dei saluti al cameraman Marco che ha lasciato gli studi Rai dopo 38 anni di lavoro, facendo infuriare la Venier. "Sei un pi**a, non capisci i momenti", gli aveva detto lei in diretta, strappandogli da mano il cartello che recitava "Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima".
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La riconciliazione, però, ci sarebbe stata anche perché a Mammucari oggi è stata affidata l’emozionante chiusura della prima parte della trasmissione, completamente dedicata al ricordo di Gino Paoli, con tanti ospiti in studio che lo hanno conosciuto. Tra questi Malika Ayane. Lo stesso Mammucari si è esibito sulle note di "Una lunga storia d’amore". "Bravo!", ha detto la conduttrice al termine della performance, mentre il comico la abbracciava, dandole anche un altro bacio amichevole sulla guancia.