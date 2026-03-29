Domenica In, bacio sulla guancia e abbraccio: Mara Venier e il colpo di scena con Mammucari

Teo Mammucari torna a Domenica In: nella puntata di oggi, 29 marzo, il co-conduttore è comparso accanto alla padrona di casa, Mara Venier, dopo che due settimane fa si ipotizzava non sarebbe mai tornato. Ai telespettatori non è sfuggito pure un bacio che la Venier ha dato a Mammucari sulla guancia, chiedendo un bacio in risposta, quasi a sugellare la fine delle ostilità.

Il caso era scoppiato durante la puntata di Domenica In andata in onda due settimane fa: Mammuccari prima aveva interrotto l'intervista a Peppe Iodice per criticare il film del comico e attore, Mi batte il corazon, e poi si era intromesso nel momento dei saluti al cameraman Marco che ha lasciato gli studi Rai dopo 38 anni di lavoro, facendo infuriare la Venier. "Sei un pi**a, non capisci i momenti", gli aveva detto lei in diretta, strappandogli da mano il cartello che recitava "Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima".