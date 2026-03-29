Domenica In, Serena Grandi gela Corinne Clery: "Accuse infondate", interviene la Venier

"Le sue accuse sono infondate": Serena Grandi, ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, lo ha detto a proposito di Corinne Clery, con cui i rapporti sono piuttosto tesi. Sullo sfondo una vicenda legale che coinvolge il figlio dell'attrice francese per questioni economiche. Grandi ha chiarito la sua posizione, spiegando di essere stata indicata come testimone dal figlio di Clery: "Io con Corinne non ho parlato, è impossibile parlare con lei. Fammi una telefonata, io sono aperta. Sono sola, staremmo benissimo insieme, viviamo anche vicine", questo l'appello lanciato dalla Grandi.

Tutto è partito dalle dichiarazioni di Clery, sempre a Domenica In: "Serena Grandi? Cosa deve testimoniare se nemmeno lo conosce mio figlio?", aveva detto. A replicare oggi anche il figlio di Serena Grandi, Edoardo, che ha chiarito: "Io capisco che Corinne stia vivendo una grande difficoltà, mi dispiace che non sia in grado di capire che Serena sarà sempre dalla sua parte. Se lei sarà chiamata a testimoniare è perché il figlio l'ha inserita nella querela, e lei è obbligata ad andare".