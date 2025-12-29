Affari Tuoi, pioggia di insulti contro la fidanzata di Giancarlo: "Imbavagliatela"

La puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, lunedì 29 dicembre, su Rai 1 ha attirato l’attenzione del pubblico non solo per il gioco, ma anche per alcune storie personali raccontate in studio. Alla conduzione, come sempre, Stefano De Martino, che in apertura ha presentato il nuovo pacchista della Regione Lombardia. Si tratta di Natale, originario di Brescia, titolare di un’agenzia pubblicitaria e professionista nel settore del marketing, accolto con entusiasmo dal conduttore.

Il protagonista della serata è stato però Giancarlo, concorrente in rappresentanza della Regione Puglia. Vive a Trani, ma è nato a Cerignola e lavora nel campo degli alimentari. Giancarlo ha scelto di affrontare la partita insieme a Raffaella, la sua compagna, con la quale condivide una storia sentimentale decisamente particolare. I due si sono sposati circa 25 anni fa, poi si sono separati e, dopo un lungo periodo, hanno deciso di tornare insieme e rifidanzarsi. Un racconto che ha sorpreso anche De Martino, che l’ha definito “una storia pazzesca”. La coppia ha giocato con il pacco numero 12.