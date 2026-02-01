Affari Tuoi, tensione alle stelle tra Jonathan e sua moglie: "Sto elemento"

Oggi, domenica 1° febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alle nuove pacchiste in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta. Loro sono Ilaria - una pallavolista - e Letizia, una insegnante in una scuola primaria. Sono due gemelle e vengono dalla provincia di Aosta.
Il nuovo concorrente, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Piemonte. Si chiama Jonathan, viene dalla provincia di Torino e nella vita è un impiegato tecnico per un'azienda che fa distribuzione elettrica. Ha deciso di partecipare insieme a sua moglie. Lei si chiama Ramona, insieme hanno due figlie di 13 e 6 anni. Insieme hanno giocato col pacco numero 16.
Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Se sentite una persona dire 'solo più', state sicuri che è piemontese al 100000% (parola di piemontese)", "La signora è allergica, vah che palpebre e contorni occhi", "'Ho sposato questo elemento'", "Lei era la mia estetistaaaaa", "Piemontesi DOC!", "Giustamente per la sua puntata jack sparrow ha fatto il cosplay", "Jack Sparrow con molta fantasia", "Capelli lunghi per nascondere il mega nasone".