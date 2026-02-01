Affari Tuoi, tensione alle stelle tra Jonathan e sua moglie: "Sto elemento"

Oggi, domenica 1° febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alle nuove pacchiste in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta. Loro sono Ilaria - una pallavolista - e Letizia, una insegnante in una scuola primaria. Sono due gemelle e vengono dalla provincia di Aosta.

Il nuovo concorrente, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Piemonte. Si chiama Jonathan, viene dalla provincia di Torino e nella vita è un impiegato tecnico per un'azienda che fa distribuzione elettrica. Ha deciso di partecipare insieme a sua moglie. Lei si chiama Ramona, insieme hanno due figlie di 13 e 6 anni. Insieme hanno giocato col pacco numero 16.