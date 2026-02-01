Affari Tuoi, Stefano De Martino marca a uomo Gerry Scotti: cosa è successo

Una puntata breve, anzi brevissima. Tempi contingentati per i pacchi, per il Dottore e per la sfida alla sorte. Affari Tuoi, nella serata di sabato 31 gennaio, si ferma poco dopo le 21.20, consegnando la linea a The Voice Kids, il format condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Una scelta che non passa inosservata e che molti leggono come una mossa strategica di Stefano De Martino. Curiosamente, quasi in contemporanea, anche Gerry Scotti accorciava La Ruota della Fortuna su Canale 5, lasciando spazio in anticipo a C’è posta per te. Una sfida infinita, marcatura a uomo.
Sui social si sprecavano commenti e ironie sulla circostanza: due conduttori oggi rivali che, almeno per una sera, sembrano muoversi in perfetta sincronia, accorciando i rispettivi game show. Una scelta apprezzata da molti spettatori, stanchi di access prime time che finiscono quasi in quella che un tempo fu la seconda serata..
Nel frattempo, in studio, va in scena una partita intensa ma rapida: Johara, concorrente della Valle d’Aosta, parte malissimo eliminando i premi più alti, ma resiste fino allo showdown finale e porta a casa 30mila euro grazie al pacco nero. Una gara concentrata, senza fronzoli, che sembra sposarsi alla perfezione con il nuovo ritmo imposto da De Martino. Bisogna passre la linea...