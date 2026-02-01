Affari Tuoi, Martina bacia De Martino: ormone impazzito, subito dopo...

Una puntata-sprint per Affari Tuoi, quella di sabato 31 gennaio. Rieccoci qui, nello studio dei pacchi, del Dottore e della sfida alla sorte. Una puntata che non ha regalato solo tensione e colpi di scena sul fronte della partita, ma anche un momento destinato a far parlare a lungo. Merito di Stefano De Martino e della ballerina Martina Miliddi, protagonisti di uno stacchetto musicale che ha mandato in visibilio i social.
Martina entra in studio “travestita” da De Martino – camicia bianca, cravatta e pantaloni classici – e danza sulle note di Kiss di Prince. Il finale è quello che nessuno si aspettava: un bacio sulla guancia al conduttore, accolto da applausi e commenti entusiasti. In pochi secondi l’access-prime time si trasforma in una scena da commedia romantica, tanto che il pubblico inizia subito a fantasticare su un possibile flirt. Già, su X piovevano copiosi i commenti degli utenti che ipotizzavano, o meglio sognavano, un affaire.
Il tutto avviene durante una partita complicata ma combattuta, con la concorrente valdostana Johara che, dopo una serie di pacchi disastrosi, riesce a ribaltare la serata grazie al sangue freddo e al celebre pacco nero. Un lieto fine sul gioco e un momento “cuore e paillettes” sul palco: Affari Tuoi chiude in bellezza, lasciando il web a interrogarsi più sul bacio che sui premi in denaro.