Affari Tuoi, Martina bacia De Martino: ormone impazzito, subito dopo...

Una puntata-sprint per Affari Tuoi, quella di sabato 31 gennaio. Rieccoci qui, nello studio dei pacchi, del Dottore e della sfida alla sorte. Una puntata che non ha regalato solo tensione e colpi di scena sul fronte della partita, ma anche un momento destinato a far parlare a lungo. Merito di Stefano De Martino e della ballerina Martina Miliddi, protagonisti di uno stacchetto musicale che ha mandato in visibilio i social.

Martina entra in studio “travestita” da De Martino – camicia bianca, cravatta e pantaloni classici – e danza sulle note di Kiss di Prince. Il finale è quello che nessuno si aspettava: un bacio sulla guancia al conduttore, accolto da applausi e commenti entusiasti. In pochi secondi l’access-prime time si trasforma in una scena da commedia romantica, tanto che il pubblico inizia subito a fantasticare su un possibile flirt. Già, su X piovevano copiosi i commenti degli utenti che ipotizzavano, o meglio sognavano, un affaire.