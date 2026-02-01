Affari Tuoi, la figuraccia di Herbert Ballerina con Martina: "Un palo clamoroso"

Domenica 1° febbraio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il conduttore ha presentato le nuove pacchiste in rappresentanza della Valle d’Aosta: si tratta di Ilaria e Letizia, due sorelle gemelle provenienti dalla provincia di Aosta. Ilaria è una pallavolista, mentre Letizia lavora come insegnante in una scuola primaria.

Il concorrente della serata, invece, è stato Jonathan, pacchista per la Regione Piemonte. Originario della provincia di Torino, Jonathan è un impiegato tecnico presso un’azienda che si occupa di distribuzione elettrica. Per affrontare la partita ha deciso di farsi accompagnare dalla moglie Ramona. La coppia ha due figlie, una di 13 anni e una di 6, e insieme ha giocato con il pacco numero 16.