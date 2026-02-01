Affari Tuoi, la figuraccia di Herbert Ballerina con Martina: "Un palo clamoroso"

Domenica 1° febbraio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il conduttore ha presentato le nuove pacchiste in rappresentanza della Valle d’Aosta: si tratta di Ilaria e Letizia, due sorelle gemelle provenienti dalla provincia di Aosta. Ilaria è una pallavolista, mentre Letizia lavora come insegnante in una scuola primaria.
Il concorrente della serata, invece, è stato Jonathan, pacchista per la Regione Piemonte. Originario della provincia di Torino, Jonathan è un impiegato tecnico presso un’azienda che si occupa di distribuzione elettrica. Per affrontare la partita ha deciso di farsi accompagnare dalla moglie Ramona. La coppia ha due figlie, una di 13 anni e una di 6, e insieme ha giocato con il pacco numero 16.
Come spesso accade, la puntata ha generato numerose reazioni sui social, dove molti telespettatori si sono riversati su X per commentare in diretta quanto accadeva in studio. Tra i messaggi più divertiti e ironici si leggono frasi come: “Se sentite una persona dire ‘solo più’, state sicuri che è piemontese al 100%”, oppure “Piemontesi DOC!”. Non sono mancate battute sull’aspetto dei protagonisti, con commenti come “Giustamente per la sua puntata Jack Sparrow ha fatto il cosplay” e “Jack Sparrow con molta fantasia”. Altri utenti hanno invece scherzato con frasi come “Ho sposato questo elemento” o “Lei era la mia estetista”, "Finalmente Herbert ballerina e Martina hanno ballato insieme", "Herbert col fiatone dopo essere stato un palo per tutta l'esibizione".