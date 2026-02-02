Libero logo
lunedì 2 febbraio 2026
L'Eredità, Emanuele sconcertante: "Tisana!", la risposta scatena il delirio

Ancora qui, sempre qui, come ogni sera, nello studio de L'Eredità, il game-show campione in termini di share condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole, dei loro legami e soprattutto della Ghigliottina, atto finale dove si può sbancare, vincendo il montepremi, oppure cadere.

La puntata in questione è quella di lunedì 2 febbraio. Ma partiamo da una breve sintesi dei fatti della vigilia: a tornare campione è stato Francesco, ormai concorrente di lunga data, il gigante alto 2,08 metri e che per ovvie ragioni gioca a basket. Alla Ghigliottina si è ritrovato a giocare per 80mila euro, che però non è riuscito a portare a casa: soluzione sbagliata...

Dunque eccoci a oggi, dove ovviamente ritroviamo Francesco. Tra gli altri concorrenti anche Emanuele e Alice, il quali si ritrovano a sfidarsi nel "Testa a testa". Ed è in questo segmento della trasmissione che è piovuta una gaffe piuttosto clamorosa e che ha fatto esplodere il popolo che, su X, commenta in presa diretta quanto accade negli studi de L'Eredità.

Toccava ad Emanuele e Liorni legge la definizione della parola che doveva indovinare: "È contenuto in alcune tisane rilassanti". E lui, come se nulla fosse, risponde: "Tisana!". Attimi di sconcerto e silenzio, interrotti da un "ehm... no..." di Liorni. Poco dopo il concorrente torna in sé e azzecca la risposta esatta, che era "tiglio".

Come detto, scatenati i social, con un diluvio di commenti sullo sfondone. Ma non solo su quello. Poco dopo, infatti, Emanuele sarebbe caduto senza centrare il "Quadriello", eliminato a favore del campione Francesco. Eliminazione che ha innescato la consueta sollevazione-social: in molti, infatti, come spesso accade accusavano la produzione di aver favorito il campione Francesco con domande più semplici rispetto a quelle di Emanuele (che, per inciso, risultava molto simpatico al pubblico a casa). Come sempre, a L'Eredità è polemica. In attesa della prossima...

