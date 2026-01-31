Libero logo
L'Eredità, "quando sprechi così tanto...": Francesco travolto

di
sabato 31 gennaio 2026
Francesco, Matteo e Silvia i tre concorrenti che sono riusciti ad arrivare al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 31 gennaio. A spuntarla, poi, sono stati Francesco e Silvia, che si sono sfidati così ai Cento secondi. Infine ha avuto la meglio Francesco, che si è seduto al tavolo della ghigliottina con un montepremi di ben 180mila euro.

Le cinque parole da collegare questa sera erano: parola, indiana, pelo, commestibile e problema. Mentre la cifra in palio, dopo vari dimezzamenti, è scesa a 45mila euro. Il concorrente ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e infine ha puntato tutto sulla parola Portata. Questo il termine scritto sul cartoncino a sua disposizione. Purtroppo però non era quella la soluzione, la parola corretta era Radice

"Riuscirà Francesco a vincere qualcosa, prima o poi? Speriamo, ma, certo, quando sprechi tante occasioni rischi di non farcela...", ha commentato un utente al termine della puntata su X. Un altro invece: "Francesco e la ghigliottina non vanno proprio d'accordo e mi dispiace #leredità". E ancora: "Nooo è bravissimo ma non alla ghigliottina, peccato!!!#leredita". 

l'eredità
marco liorni

