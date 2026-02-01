L'Eredità, l'accusa pesante a Liorni: "Ha distratto Francesco alla Ghigliottina"

Oggi, domenica 1° febbraio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito bentornato a Francesco, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Tommaso che studia Informatica, Francesca da Roma, Matteo da Firenze, Silvia da Padova, Cono da Messina, Claudio da Roma. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio.

Alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Francesco. Il nuovo campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 80mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Regno", "Vite", "Caffè", "Allerta", "Borsa". Dopo un minuto di attenta riflessione, il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Terreno". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Ghiaccio".