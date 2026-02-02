Affari Tuoi, Irene scoppia in lacrime? Scatta il "linciaggio"

Ancora una sera nello studio di Affari Tuoi, il regno televisivo di Stefano De Martino e dall’irrefrenabile Herbert Ballerina. Lunedì 2 febbraio, su Rai 1, va in scena una nuova puntata del gioco dei pacchi, una garanzia in termini di share.

Come da copione, l’apertura è tutta per Ballerina, che conquista subito lo studio con una delle sue trovate surreali. Questa volta individua uno dei grandi mali dell’umanità nella “la perdita delle chiavi”. Da lì parte un monologo sempre più assurdo: “insieme all'univerità dell'Illino... in America, ho fatto uno scambio - gigioneggia-. Mi hanno detto che una persona non può perdere due mazzi di chiavi al giorno. Dunque, qual è la mia invenzione? Vi do un mazzo di chiavi da perdere! Uscite di casa, lo perdete e andate tranquilli: il vostro non lo perderete mai!”.

Il pubblico esplode tra risate e applausi, mentre De Martino lascia spazio allo spettacolo. Archiviata la gag, il gioco entra nel vivo: è il momento della partita di Irene, in rappresentanza delle Marche, chiamata a misurarsi con la sorte, i pacchi e le insidie del Dottore. Ma Ballerina non resta a lungo lontano dalla scena. L’occasione gliela serve proprio la concorrente, che confessa con candore: “C'è un problema... io perdo sempre le chiavi”. È l’assist perfetto. In pochi secondi il comico ricompare con il celebre doppio mazzo e chiude il cerchio con una sentenza definitiva: “La tua vita è risolta!”.