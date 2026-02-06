L'Eredità, clamoroso attacco a Liorni e Alessandra: "Rumoraccio con la saliva"

Oggi, venerdì 6 febbraio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il bentornato al nuovo super campione Claudio. Con lui giocano come concorrenti: Sofia da Trieste, Filippo da Cervia, Alessandra da Monza, Giorgio da Salerno, Giada alla terza sera. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio.

Alla fine, l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Alessandra. La nuova campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 95mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Errore", "Comune", "Volo", "Seguire", "Manuale". Dopo un minuti di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Istinto". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Procedura".