Libero logo
Milano-Cortina
Askatasuna
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

L'Eredità, clamoroso attacco a Liorni e Alessandra: "Rumoraccio con la saliva"

di
Libero logo
venerdì 6 febbraio 2026
L'Eredità, clamoroso attacco a Liorni e Alessandra: "Rumoraccio con la saliva"

1' di lettura

Oggi, venerdì 6 febbraio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il bentornato al nuovo super campione Claudio. Con lui giocano come concorrenti: Sofia da Trieste, Filippo da Cervia, Alessandra da Monza, Giorgio da Salerno, Giada alla terza sera. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio.

Alla fine, l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Alessandra. La nuova campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 95mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Errore", "Comune", "Volo", "Seguire", "Manuale". Dopo un minuti di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Istinto". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Procedura".

L'Eredità, "Francesco no!": pubblico sconvolto e furioso

Telespettatori de L'Eredità a lutto al termine della puntata di mercoledì 4 febbraio. Al quiz show del...

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Procedura! Stava bene anche programma!! Bravi chi ha indovinato!!", "Certamente non l'ha presa!!!?", "Il conduttore cesserà mai di fare tutti questi rumoracci con la saliva? Ma che mangia durante le registrazioni?", "Può Alessandra iniziare a parlare con il x2 per favore è lentissima".

L'Eredità, "a differenza di Francesco...": Claudio spiazza tutti

Claudio, Giada e Giorgio i tre concorrenti arrivati al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Li...
tag
l'eredità
marco liorni

L'Eredità L'Eredità, "a differenza di Francesco...": Claudio spiazza tutti

L'Eredità, "Francesco no!": pubblico sconvolto e furioso

Sfondoni L'Eredità, Emanuele sconcertante: "Tisana!", la risposta scatena il delirio

ti potrebbero interessare

Ciao Maschio, lo sfogo di Ross: "Perché ai 30 anni di Zelig non ci hanno invitati"

Ciao Maschio, lo sfogo di Ross: "Perché ai 30 anni di Zelig non ci hanno invitati"

Redazione
Sanremo 2026, Pucci co-conduttore? Come rosica Selvaggia Lucarelli

Sanremo 2026, Pucci co-conduttore? Come rosica Selvaggia Lucarelli

Redazione
Sanremo 2026, Pd in tilt per la presenza di Andrea Pucci: lui li sistema con una foto

Sanremo 2026, Pd in tilt per la presenza di Andrea Pucci: lui li sistema con una foto

Temptation Island, poliziotto licenziato in tronco: esplode il caso

Temptation Island, poliziotto licenziato in tronco: esplode il caso