Donatella Rettore a Da noi… a ruota libera: "Oggi? Non esco più da sola dopo le 18"

Il programma “Da noi… a ruota libera” ospita Donatella Rettore: «Ho imparato a tacere, e non è facile per chi sente il bisogno di dire sempre la verità su ciò che lo circonda. A volte ho capito che questo poteva ferire e ho provato a frenarmi, ma è stato difficile. Essere un’artista libera oggi è complicato: non siamo più liberi neppure di esprimerci, rischiamo di essere fraintesi. Viviamo un momento molto difficile e pericoloso, soprattutto per una donna. Anche se vivo in un Veneto molto protetto, non esco più da sola dopo le 18: tutto può accadere».

La cantante, che si definisce «un’antidiva, una persona normale», aggiunge: «Mi sono sempre buttata senza verificare se ci fosse un materasso sotto. Non mi sono mai pentita di nulla: la vita è breve e non vale la pena perdere tempo con i rimpianti».

Nel corso dell’intervista ricorda anche il padre: «Se n’è andato nel modo peggiore per me, con un infarto improvviso. Non ero preparata: il giorno prima avevamo scherzato. La prima sensazione che ho provato è stata quella di un tradimento».

Infine, uno sguardo alla vita privata e al rapporto con il marito Claudio, accanto a lei da 49 anni: «Ci siamo sposati vent’anni fa. Chi perde la pazienza per primo? Io… ma è lui che me la fa perdere. Il nostro è un rapporto vulcanico».