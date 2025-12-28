Da noi... a ruota libera, Canino e i "complotti": cos'è successo dietro le quinte di Ballando

Dall'amore maturo ai segreti di Ballando con le stelle, appena concluso. Fabio Canino è l'ospite di Da noi… a ruota libera, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, e si racconta a cuore aperto: "Io sono la prova provata che l’amore può capitare a chiunque. Fino a 60 anni non l’ho trovato, poi è arrivato Emanuele. L’ho incontrato tardi, ma l’ho trovato interessante".

I due si sono conosciuti a Roma: "Mi portò una giacca per uno spettacolo e da quel giorno non ci siamo più lasciati", vuota il sacco Canino, che poi parlando dell’ultima edizione di Ballando, vinta da Andrea Delogu in coppia con Nikita Perotti, proprio davanti alla Fialdini (molto apprezzata in coppia con Giovanni Pernice), ammette: "È stata un po’ pesante. C’erano molti personaggi già famosi che facevano fatica a lasciarsi andare e avevano paura dei complotti. Il nostro ruolo è anche quello di fare da parafulmine, per aiutare chi è in gara".

Tra i ricordi professionali, il giudice ha ripercorso gli esordi televisivi accanto a Gianni Boncompagni: "Ho iniziato nel ’97 con Macao. Non potevo non andare da chi ha inventato Raffaella Carrà". Infine, non può mancare un pensiero affettuoso alla famiglia: "I miei mi hanno sempre supportato. Mio padre non lo diceva apertamente, ma dopo la sua morte ho scoperto che conservava in un cassetto tutti i ritagli di giornale che parlavano di me".