La Volta Buona, bufera per la frase sussurrata da Donatella Rettore ad Arisa

Arisa si è presentata sul palco di Sanremo 2026 più bella che mai, sfoggiando un fisico da urlo. A notarlo anche Donatella Rettore che non ha esitato a farle complimenti. Eppure una frase, sussurrata all'orecchio dell'artista di Sincerità, non è piaciuta al popolo del web. Il tutto è avvenuto nello studio di La Volta Buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Prima che la cantante se ne andasse dallo studio, ha abbracciato la Rettore, che le ha detto: "Ciao bellissima. Stammi bene, ma ingrassa, perché sei troppo magra".

"Uscita evitabile di Rettore ad Arisa: 'Ingrassa che sei troppo magra'. Arisa glissa elegantemente", scrive un utente di X al quale si accodano altri: "Detto poi dalla Rettore è talmente assurdo e controsenso che fa 'quasi il giro'", "I commenti sul peso/aspetto fisico delle persone hanno ampiamente stufato!", "Pessima. E poi lo dice la Rettore che è sempre stata più che magrissima".