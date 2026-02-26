La Volta Buona, bufera per la frase sussurrata da Donatella Rettore ad Arisa

Arisa si è presentata sul palco di Sanremo 2026 più bella che mai, sfoggiando un fisico da urlo. A notarlo anche Donatella Rettore che non ha esitato a farle complimenti. Eppure una frase, sussurrata all'orecchio dell'artista di Sincerità, non è piaciuta al popolo del web. Il tutto è avvenuto nello studio di La Volta Buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Prima che la cantante se ne andasse dallo studio, ha abbracciato la Rettore, che le ha detto: "Ciao bellissima. Stammi bene, ma ingrassa, perché sei troppo magra".
"Uscita evitabile di Rettore ad Arisa: 'Ingrassa che sei troppo magra'. Arisa glissa elegantemente", scrive un utente di X al quale si accodano altri: "Detto poi dalla Rettore è talmente assurdo e controsenso che fa 'quasi il giro'", "I commenti sul peso/aspetto fisico delle persone hanno ampiamente stufato!", "Pessima. E poi lo dice la Rettore che è sempre stata più che magrissima".
La stessa Arisa tempo fa aveva parlato del suo "accettarsi" per quello che è. "Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo".
