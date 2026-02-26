Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

La Volta Buona, bufera per la frase sussurrata da Donatella Rettore ad Arisa

giovedì 26 febbraio 2026
La Volta Buona, bufera per la frase sussurrata da Donatella Rettore ad Arisa

2' di lettura

Arisa si è presentata sul palco di Sanremo 2026 più bella che mai, sfoggiando un fisico da urlo. A notarlo anche Donatella Rettore che non ha esitato a farle complimenti. Eppure una frase, sussurrata all'orecchio dell'artista di Sincerità, non è piaciuta al popolo del web. Il tutto è avvenuto nello studio di La Volta Buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Prima che la cantante se ne andasse dallo studio, ha abbracciato la Rettore, che le ha detto: "Ciao bellissima. Stammi bene, ma ingrassa, perché sei troppo magra".

"Uscita evitabile di Rettore ad Arisa: 'Ingrassa che sei troppo magra'. Arisa glissa elegantemente", scrive un utente di X al quale si accodano altri: "Detto poi dalla Rettore è talmente assurdo e controsenso che fa 'quasi il giro'", "I commenti sul peso/aspetto fisico delle persone hanno ampiamente stufato!", "Pessima. E poi lo dice la Rettore che è sempre stata più che magrissima". 

Sanremo 2026, la prima serata: Conti, Pausini e niente politica. La classifica dei primi 5 cantanti in gara

Al via la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dal palco dell'Ariston il direttore artistico Carlo Conti conduc...

La stessa Arisa tempo fa aveva parlato del suo "accettarsi" per quello che è. "Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo". 

tag
arisa
donatella rettore
sanremo 2026
la volta buona

Sul palco dell'Ariston... Sanremo 2026, scandalo Dargen D'Amico? Il Codacons: "Aprite un'indagine e sanzionate l'artista"

Battaglia sanremese Sanremo 2026, sfuriata di Elettra Lamborghini: chiede aiuto ai Carabinieri

Robe da matti Sanremo 2026, Francesca Lollobrigida zittisce la femminista: "Offesa? Mi ha fatto piacere"

ti potrebbero interessare

Sanremo 2026, scandalo Dargen D'Amico? Il Codacons: "Aprite un'indagine e sanzionate l'artista"

Sanremo 2026, scandalo Dargen D'Amico? Il Codacons: "Aprite un'indagine e sanzionate l'artista"

Sanremo 2026, Francesca Lollobrigida zittisce la femminista: "Offesa? Mi ha fatto piacere"

Sanremo 2026, Francesca Lollobrigida zittisce la femminista: "Offesa? Mi ha fatto piacere"

Redazione
Sanremo 2026, Carlo Conti sotto assedio: disabili, donne e Russia. Chi c'è dietro?

Sanremo 2026, Carlo Conti sotto assedio: disabili, donne e Russia. Chi c'è dietro?

Storie italiane, Eleonora Daniele sbianca: "Aiuto, è impazzito"

Storie italiane, Eleonora Daniele sbianca: "Aiuto, è impazzito"