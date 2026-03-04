Nino Frassica umilia Valeria Marini? Lei lascia lo studio in lacrime

A La Volta Buona è andato in scena un monologo "strappalacrime" di Valeria Marini. La showgirl si è lamentata di una battuta pronunciata da Nino Frassica durante l'ultimo Festival di Sanremo. "Per Nino Frassica ci sono rimasta malissimo, perché l'ho trovato offensivo molto, scusate, ci ho pianto e ci piango ancora - ha detto -. Sì perché mi ha fatto rabbia, soprattutto perché lui è una persona... comunque scusate io sono anche stanca perché vengo da Milano... ma ci sono rimasta malissimo, gli ho scritto e lui mi ha chiesto scusa, però sinceramente ogni volta è un luogo comune dello spettacolo dire cattiverie o denigrare chi ha successo, o disprezzare una persona che ha successo, è un po' una cosa dell'Italia, mi urta tanto. Sto aspettando ancora le scuse pubbliche di Nino Frassica, scusate".

E a quel punto la Marini ha lasciato lo studio. Salvo poi rientrare un secondo dopo: "Io sono una persona sincera, Nino Frassica è una persona che io stimo molto, Carlo Conti è una persona con cui ho fatto tante cose e lo adoro, ha fatto un'uscita sul mio conto molto offensiva e non sono solo io ad averlo detto, tanto è vero che lui mi ha chiesto scusa. Sì ma non in pubblico. Ma perché bisogna sempre denigrare le persone che piangono? Piuttosto fai una battuta sul festival, che ne so, qualsiasi cosa, ma perché mi devi denigrare? È un luogo comune italiano. Sono comici, ma lui non ha fatto ridere nessuno".