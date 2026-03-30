Federica Brignone, la rivelazione su Jannik Sinner: "Insieme al mio fisioterapista..."

"In questo momento il mio futuro è fatto di impegni istituzionali, ma anche di visite per capire come sta la mia gamba". Federica Brignone non si sbilancia sulla decisione finale in merito alla prossima stagione. Ospite di Che Tempo Che Fa, la sciatrice che a Milano-Cortina ha vinto ben due medaglie d'oro spiega che solo dopo aver capito l'entità del vecchio infortunio "ricomincerò ad allenarmi perché voglio vedere come sto dal punto di vista fisico. Voglio soprattutto ringraziare tutte le persone che mi hanno seguito e che mi sono state vicine. Ho sentito l’energia positiva dalle persone che mi hanno sempre sostenuto".

E tra queste anche un nome eccellente: Jannik Sinner. "Sinner mi ha scritto già dopo la discesa, era al J Medical con il nostro fisioterapista. Aveva visto la discesa in cui sono arrivata decima che è stato un passaggio fondamentale per le gare successiva. E insieme al mio fisioterapista mi hanno scritto messaggi per tutta la gara".