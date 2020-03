Zvonimir Boban-Milan, è già addio: incontro con Gazidis, il fondo Elliott lo licenzia per giusta causa?

02 marzo 2020 a

Come un fulmine a ciel sereno scoppia il caso Zvonimir Boban, che potrebbe lasciare il Milan nel giro di poche ore. Decisivo sarà l'incontro con Ivan Gazidis, che paleserà l'intenzione del fondo Elliott di licenziare il croato per giusta causa dopo l'intervista non autorizzata e piuttosto dura rilasciata qualche giorno fa alla Gazzetta dello Sport. Ciò che appare certo è che le strade di Boban e il Milan si separeranno, e di conseguenza potrebbero lasciare anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Resta da capire se l'addio del dirigente croato avverrà subito o verrà rimandato a giugno per non scuotere ulteriormente l'ambiente, che già ha vissuto mesi difficili nella prima parte di stagione.