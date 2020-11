Striscia La Notizia, Antonio Conte irritato: "È una domanda stupida"

27 novembre 2020 a

Antonio Conte ha ricevuto il primo trofeo della stagione, il tapiro d'oro di Striscia la Notizia. Ma forse non ne è stato contentissimo. Questo doveva essere il suo anno e l'anno della sua squadra, l'Inter, che però sembra arrancare sia in campionato che in Europa. Ecco perché l'inviato di Striscia, Valerio Staffelli, ha raggiunto a Milano l'allenatore dei nerazzurri, che però ha dato risposte abbastanza evasive dal finestrino della sua auto: "C’è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede che non l'avrò meritato". Alla domanda su eventuali frizioni tra lui e la squadra, Conte invece ha replicato: "Questa è una domanda stupida…". Infine è ripartito velocemente alla volta di Appiano Gentile, in provincia di Como, sede del centro di allenamento dell'Inter, senza più rispondere alle domande di Staffelli.

