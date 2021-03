Inter, anche De Vrij e Vecino positivi: la squadra è un focolaio. Ufficiale: con il Sassuolo non si gioca

18 marzo 2021 a

L'Inter è ufficialmente un focolaio. Dopo il giro di tamponi della mattinata, si scopre che anche il al difensore Stefan de Vrij e il centrocampista Matias Vecino sono positivi al coronavirus. I casi si aggiungono a quelli di D'Ambrosio e di Handanovic registrati nelle ultime ore. E questo comporta lo stop alla disputa della prossima partita in Seria A.

Confermato, a questo punto, il fatto che la partita di serie A con il Sassuolo, prossimo appuntamento in calendario per i ragazzi di Antonio Conte, verrà rinviata. Un duro colpo per i nerazzurri, lanciatissimi verso lo scudetto, e che ora dovranno fare i conti non solo con i casi di positività ma anche con una riorganizzazione forzosa del calendario.

"L’ATS di Milano, informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue: sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa; divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021; divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Nella giornata di lunedì 22 marzo, prima della eventuale ripresa delle attività, verranno ripetuti i tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra", ha reso noto l'Inter sul proprio sito Internet.

