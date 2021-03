Mario Cipollini a processo per violenze sulla ex moglie Sabrina Landucci: "Gonna troppo corta, pistola alla tempia"

23 marzo 2021 a

a

a

Sta per giungere al dunque il processo che vede Mario Cipollini imputato a Lucca per violenze e minacce nei confronti della ex moglie Sabrina Landucci. Lunedì l'ex campione del ciclismo azzurro, 54 anni, è stato ascoltato in aula dai magistrati e ha rivisto l'ex moglie: "Non mi ha fatto nessun effetto, abbiamo percorso un pezzo di strada assieme, ora la mia strada è da solo, la sua con un’altra persona. Raccontare la mia verità mi ha tolto un peso, mi sento sollevato. Ho risposto a tutto, ma di alcune frasi che avrei pronunciato non ho sinceramente nessun ricordo: è passato un sacco di tempo", ha spiegato ai giornalisti.

Le frasi in questione sono pesantissime, come le accuse della ex moglie. "Un giorno - ha raccontato la donna, sorella dell'ex portiere della Fiorentina Marco, nonché vice di Massimiliano Allegri - andammo a fare un passeggiata in bicicletta. Tornata a casa mi cambiai perché avevo un appuntamento con l’estetista. Indossai una gonna che giudicò troppo corta, lui mi prese con forza e mi costrinse ad andare in camera da letto. Lì tirò fuori la pistola e me la puntò alla tempia". In ballo ci sarebbe anche un'altra aggressione in palestra, vittime lei e il suo nuovo compagno, l'ex calciatore Silvio Giusti, e ripetute minacce di morte telefoniche "registrate e consegnate ai magistrati", spiega il Corriere della Sera.

"Quelle dell’udienza sono state ore difficili - ha concluso la Landucci - per me è stato difficile soprattutto guardarlo in faccia. Provo una sensazione di svuotamento totale: immaginavo le cose che avrebbe detto, ma un conto è immaginarle un conto è sentirle pronunciare. Arriverò in fondo a testa alta. Il rammarico è per le mie figlie che sono in questa situazione loro malgrado". Una brutta pagina che rischia di macchiare la straordinaria carriera di Cipollini, campione del mondo nel 2001 a Zolder e in grado di vincere 189 volate, di cui 42 al Giro d'Italia (record ancora imbattuto).





