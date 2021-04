Diego Armando Maradona, dopo la morte la scoperta sconvolgente sui soldi: "Oltre 4,699 milioni di dollari per loro"

14 aprile 2021 a

Non trova pace nemmeno da morto Diego Armando Maradona. Poco dopo la sua scomparsa, tutte le persone che sono state maggiormente legate al Pibe de Oro hanno iniziato a contendersi la cospicua eredità del Diez. Eppure, mentre Maradona era in vita, le stesse persone avevano ricevuto regali notevoli come case, automobili e consistenti somme di denaro. Giudici e avvocati stanno ancora cercando di calcolare l'esatto ammontare dell'eredità lasciata dall'argentino, cosa non facile visti i conti e gli immobili sparsi per tutto il mondo. Stando ai registri contabili in mano al legale Matias Morla, soltanto dal 2014 al 2020, il Pibe de Oro avrebbe elargito 4,699 milioni di dollari ai suoi cari.

Le spese di Maradona coprivano di tutto: appartamenti, auto, vacanze, assicurazioni mediche, conti di parrucchiere ed estetiste e addirittura bollette telefoniche. Secondo quanto emerge dai registri contabili, i maggiori beneficiari dei regali del Diez sarebbero stati i cinque figli (Dalma, Gianinna, Diego Jr., Jana e Diego Fernando). Dopo di loro, l'ex moglie Claudia Villafane, le due ex compagne (Veronica Ojeda e Rocio Oliva), i due fratelli (Hugo e Raul) e le cinque sorelle (Ana, Kity, Lili, Maria Rosa e Claudia). Tuttavia, la lista non si ferma qui. Persino la madre dell'ex compagna Rocio Oliva, avrebbe ricevuto 155 mila dollari nel 2017 per l'acquisto di un appartamento, lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Soltanto dal 2014, risultano quasi 2 milioni di dollari sparsi tra i cari di Diego Armando. Tra cui anche prestiti di varia entità, come i 900mila dollari prestati (e mai ricevuti indietro), all'ex moglie Claudia Villafane. Molte di queste spese sono al centro della disputa giudiziaria per stabilire i legittimi eredi del lascito di Maradona. Difficile stabilire un equa ripartizione in questo modo. Se si considera il periodo precedente al 2014, si stima che le donazioni del Pibe ammontino a decine di milioni di dollari. Soltanto a Miami, Maradona possedeva sei appartamenti per un valore totale di 6,237 milioni di dollari, ora rivendicati da Claudia Villafane, all'epoca dell'acquisto ancora moglie di Diego.

