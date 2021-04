Euro 2021, l'Uefa accetta la proposta del governo: partite all'Olimpico, ecco quanto pubblico accoglierà lo stadio

14 aprile 2021 a

Dopo le rassicurazioni del governo italiano è arrivata l'ufficialità dalla Uefa: Roma sarà una delle sedi dell'Europeo di calcio. Lo Stadio Olimpico ospiterà tre partite del torneo (tra cui quella inaugurale) e sarà aperto al pubblico con una capienza del 25%. "La Uefa ha ricevuto oggi la conferma da parte del governo italiano, tramite la Figc, che le partite di Uefa Euro 2020 in programma allo Stadio Olimpico di Roma si disputeranno alla presenza di spettatori. Le autorità hanno garantito che almeno il 25% della capienza dello stadio sarà aperta al pubblico. Di conseguenza, la Uefa considera Roma totalmente confermata come sede del torneo." , si legge nel comunicato della Uefa.

La Uega però ha anche spiegato che, "i tifosi con biglietti per le partite di Roma devono tenere presente che non saranno concesse esenzioni, per eventuali restrizioni di viaggio che saranno in vigore al momento, per le persone che arrivano dall'estero. Ulteriori comunicazioni riguardanti le quattro sedi rimanenti saranno effettuate il 19 aprile", spiega l'organismo che sovraintende il calcio europeo.

Una notizia importante anche il calcio italiano che con l'apertura parziale al pubblico dell'Olimpico, può cogliere un segnale di possibile ritorno, seppur graduale, alla normalità. Infatti il progetto di Figc e Lega Serie A è quello che gli stadi italiani possano riaprire anche in campionato, prima con mille tifosi e al 25% della capienza invece per le ultime due giornate di campionato. Una possibilità che con la decisione di oggi mercoledì 14 aprile dell'Uefa diventa più probabile.

