Mazzoleni, blitz del ds del Benevento contro l'arbitro: "Ci giochiamo la vita", clamoroso scontro nel parcheggio

Dopo la partita persa in casa contro il Cagliari, il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia ha atteso l'arbitro Var Mazzoleni nel parcheggio e gli ha rivolto un duro attacco: "Qui ci giochiamo la vita, il contatto lo devi rivedere". Il riferimento è al rigore fischiato e poi revocato per un intervento di Asamoah su Viola.

Il Cagliari e il Var condannano il Benevento: Sanniti ko 3-1, l'incubo della Serie B si avvicina

Al momento di lasciare lo stadio sulla sua auto, il direttore di gara, colpevole secondo il Benevento di aver richiamato l'arbitro Doveri all'on field review in occasione del rigore prima assegnato e poi tolto ai campani, viene infatti fermato da Foggia che lo affronta a muso duro, puntandogli l'indice contro: "Hai la coscienza sporca".

In quel momento del match, quando mancavano una manciata di minuti alla fine del match col Cagliari in vantaggio per 1-2, il tiro dal dischetto era l'occasione per siglare il pareggio. Illusione durata pochi attimi, il tempo trascorso tra il check arbitro-sala Var e quello occorso per sincerarsi dell'intervento che ha fatto gridare allo scandalo. L'arbitro Doveri infatti aveva assegnato un penalty al Benevento che aveva così l'occasione per portarsi sul pari: Asamoah secondo le immagini colpisce il piede di Viola appena dentro l'area di rigore. Ma è stato decisivo l'intervento del Var che ha ribaltato la decisione e ha portato l'arbitro ad annullare il rigore per i campani. Campani, allenati da Pippo Inzaghi, che adesso vedono lo spettro della B sempre più vicino.

