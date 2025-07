Jannik Sinner? Il problema non è Alcaraz, ma...

Carlos Alcaraz è un fenomeno e si gestisce alla grande, ma guai a pensare che abbia qualcosa da insegnare al numero 1 al mondo. Badate bene, non stiamo parlando “di campo”, ma di comportamento. Jannik Sinner è una bellezza per quel che riesce a fare con la racchetta in mano ma anche e forse soprattutto per il contorno: non si sente il re dell’universo, non ammicca, non fa nulla per far innervosire il suo avversario, se vince ringrazia e se perde saluta. Jannik Sinner è esattamente tutto quello che non ci meritiamo, al punto che in giro per il mondo stiamo esportando una menzogna rara, ché la gente osserva ’sto ragazzo e pensa «ammazza quanto sono bene educati gli italiani!». Certo, come no. Un regalo che qualche illuminato pensatore italico continua a criticare e, invece, dovrebbe benedire. Che Iddio (del tennis) ce lo conservi a lungo.