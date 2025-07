Jasmine Paolini, un terremoto: chi "scarica" dopo soli 3 mesi

Crac e addio. Dopo soli tre mesi e la delusione a Wimbledon. La collaborazione tra Jasmine Paolini e Marc Lopez è già giunta al termine. Il tecnico spagnolo, noto per aver vinto l’oro olimpico in doppio con Rafael Nadal e aver fatto parte del suo team negli ultimi anni di carriera, era entrato ad assistere la tennista toscana lo scorso aprile. L’arrivo di Lopez era coinciso con la separazione da Renzo Furlan, l’allenatore che in un decennio l’aveva accompagnata fino alla top-5 del ranking mondiale.

L'annuncio dell'interruzione con Lopez è arrivato attraverso un messaggio condiviso sui social da Paolini: “Grazie Marc, per l’aiuto e il sostegno in questa stagione – ha scritto Jasmine –, abbiamo raggiunto grandi successi quest’anno come il titolo a Roma e il doppio a Parigi. Sono momenti che ricorderò per sempre”. Parole sentite, ma che aprono la porta a una nuova fase: “Adesso che questa parte della stagione è terminata, sento di dover cambiare. Ho fatto passi avanti e imparato molte cose, ma sento il bisogno di riflettere su quello che farò in futuro”.