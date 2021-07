Euro 2020, Byron Moreno e la vergogna-bis contro l'Italia dopo il Mondiale 2002: cos'ha scritto dopo la semifinale

08 luglio 2021 a

a

a

Passano gli anni, ma quanto successo in Italia-Corea del Sud al Mondiale del 2002 è impossibile da dimenticare. Un furfante travestito da arbitro, tale Byron Moreno, decise di mandare a casa una delle nazionali azzurre più forti di sempre con una serie di decisioni da radiazione istantanea: tra espulsioni mancate ai coreani, rigore su Totti punito con simulazione e doppio giallo, gol annullato a Tommasi per fuorigioco inesistente, è parso chiaro a tutto il mondo che quel signore aveva deciso di fare l’impossibile per eliminare l’Italia.

"Inghilterra favorita". Scandalo a Wembley: cosa è "sfuggito" all'arbitro solo 5 secondi prima del rigorino | Guarda

A distanza di 19 anni, una radiazione e un arresto dopo, Byron Moreno adesso tifa per gli azzurri. Si è reinventato commentatore calcistico e su Twitter ha festeggiato la vittoria della nazionale di Roberto Mancini ai danni della Spagna: “Grande Italia, finalista di Euro 2020, complimenti. L’obiettivo è diventare campioni”. Un classico esempio di avere la faccia come il c***o. Ma non c’è nulla da stupirsi quando si parla di un uomo che è stato radiato per un altro arbitraggio pilotato e poi arrestato dopo essere stato sorpreso con 6 chili di cocaina.

Uefa muta e arbitro cieco. Fate attenzione: la vergogna inglese contro Schmeichel sul rigore, pronti a tutto per vincere | Guarda

Nel 2002 persino una leggenda come Paolo Maldini perse la calma: “È uno scandalo - dichiarò - uno scandalo. Noi ci siamo sempre comportati bene, ma non è giusto sopportare in silenzio tutte queste ingiustizie. È ora che ci facciamo sentire. Non avrei mai pensato di chiudere così”. Effettivamente con un arbitraggio lecito l’Italia non avrebbe mai perso contro quella mediocre Corea del Sud.

"La mia ultima telecronaca". Lele Adani lascia Sky Sport in diretta televisiva. Trevisani senza parole, un terremoto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.