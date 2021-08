Tokyo 2020, oro stratosferico di Massimo Staino nella marcia 20 km: settimo trionfo azzurro

05 agosto 2021 a

a

a

Massimo Stano ha vinto la medaglia d’oro nella 20 km di marcia maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il marciatore ha preceduto i giapponesi Ikeda e Yamanishi: è la terza medaglia d’oro per l’atletica azzurra in questi Giochi, dopo quelle di Marcell Jacobs nei 100 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Per l'Italia è il settimo oro. Gli azzurri sono ora ottavi nel medagliere con 33 podi.

Stano ha chiuso con il tempo di 1 ora, 21 minuti e 5 secondi: decisivo e irresistibile il suo forcing nel finale, che gli ha permesso di distanziare i temibili nipponici padroni di casa e di vincere per distacco la prova. Per il 29enne pugliese, primatista nazionale nella 20 km di marcia, è il primo grande alloro dopo l’argento conquistato nel 2013 agli Europei Under 23. L’Italia ha finora conquistato 7 ori, 10 argenti e 16 bronzi.

Una corsa molto faticosa per l’umidità del Giappone e il caldo torrido. Situazione che non hanno fermato l'atleta azzurro che è restato nel gruppo di testa dal primo all’ultimo chilometro per poi attaccare a tre chilometri dal traguardo e seminare i giapponesi Ikeda e Yamanishi, rispettivamente argento e bronzo. Sul circuito di Sapporo Stano porta così a termine una vera e propria impresa e mette il sigillo d’oro a una marcia perfetta, suggellata da uno strappo finale contro cui nulla hanno potuto gli avversari, compresi i due padroni di casa che si inchinano all’azzurro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.