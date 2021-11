Dazn, l'affondo di Riccardo Cucchi: "L'errore più grande", una rovina per il calcio italiano

11 novembre 2021 a

Riccardo Cucchi si scaglia contro Dazn per lo stop alla doppia utenza. Lo fa su twitter con un post. "Credo non sia corretto modificare unilateralmente un contratto sottoscritto. Ma il grave errore rimane l'aver affidato i diritti in esclusiva ad una piattaforma che per responsabilità sue o del "sistema" tecnologico italiano non garantisce la visione adeguata delle partite. #DAZN". Questo il tweet di una delle voci storiche di Tutto il Calcio minuto per minuto.

Lo stop alla doppia utenza Dazn, di cui ha parlato il Sole 24 Ore, potrebbe però slittare alla prossima stagione. Potrebbe essere questo l’effetto dell’incontro con il governo in programma la prossima settimana. Il confronto con autorità e istituzioni di Dazn potrebbe anche portare, se non a una retromarcia, almeno a un differimento del divieto alla doppia visione con un singolo abbonamento. O meglio. A prendere corpo è l’ipotesi legata a un’entrata in vigore delle modifiche non da dicembre o da gennaio, bensì dall’inizio della prossima stagione calcistica, secondo le ultime indiscrezioni.

Dopo l'intervento del ministro Giorgetti, si va verso l'idea quindi di conservare la situazione attuale sino alla fine del campionato in corso. Un’altra soluzione allo studio è invece il pagamento di un sovrapprezzo contenuto per accedere alla duplice visione una sorta di abbonamento premium. Si attendono presto novità. L'appuntamento tra i vertici di Dazn e il ministro Giorgetti è previsto per la prossima settimana.

