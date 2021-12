Pelè, ricoverato di nuovo in ospedale per curare il tumore al colon: le sue condizioni

08 dicembre 2021 a

Pelè è di nuovo ricoverato in ospedale a San Paolo, per sottoporsi ad un nuovo ciclo di cure dopo essere stato operato, nei mesi scorsi e nella stessa struttura, per un tumore al colon "rilevato nello scorso settembre", secondo quanto ricorda una nota dell'ospedale. L'Albert Einstein, l'ospedale, fa anche sapere che "il paziente è in condizioni stabili, e la previsione è che sia dimesso tra qualche giorno". Pelè intenderebbe poi trascorrere le festività di Natale e fine anno a Guarujà, località del litorale paulista.

Le sue condizioni, fanno sapere dall'ospedale, sono stabili. Pelè dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. L'81enne ex calciatore, tre volte vincitore della Coppa del Mondo, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al colon a settembre e ha trascorso quasi un mese in ospedale. L'ospedale disse allora che avrebbe dovuto sottoporsi a chemioterapia. Secondo la nota di oggi dell'ospedale, Pelé sta ora "continuando" il suo trattamento.

Pelè in 92 partite col Brasile ha messo a segno 77 gol. Legato al Santos ha conquistato dieci volte la vittoria del campionato Paulista, quattro il toreno Rio-San Paolo, sei il Campeonato Brasileiro Série A e cinque la Taça Brasil più due edizioni della Copa Libertadores, altrettante della Coppa Intercontinentale e la prima edizione della Supercoppa dei Campioni Intercontinentali. Dopo il Santos ha vinto un campionato Nasl con i New York Cosmos in Usa. Complessivamente ha giocato 580 partite ufficiali, con 568 gol con il Santos e 56 partire con i Ny Cosmos, andando a segno 31 volte.

